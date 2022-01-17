Путин одобрил идею о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести". В ходе рабочей встречи губернатор региона Игорь Бабушкин обратился к президенту с просьбой от имени астраханских ветеранов.

"В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта. В это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", — отметил Бабушкин.

Он добавил, что были собраны все архивные документы, а также получено заключение Российской академии наук.

"Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом", — сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу губернатора, добавив, что поддерживает её.