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Путин одобрил идею о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести"

От имени астраханских ветеранов с просьбой об этом к главе государства обратился губернатор области в ходе рабочей встречи.

17 января, 11:23
<p>Владимир Путин на встрече с Игорем Бабушкиным. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин на встрече с Игорем Бабушкиным. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести". В ходе рабочей встречи губернатор региона Игорь Бабушкин обратился к президенту с просьбой от имени астраханских ветеранов.

"В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта. В это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", — отметил Бабушкин.

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Он добавил, что были собраны все архивные документы, а также получено заключение Российской академии наук.

"Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом", — сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу губернатора, добавив, что поддерживает её.

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А ранее в Самаре открыли 26-метровый монумент "Город трудовой доблести". В церемонии участвовали в том числе полпред президента России в Приволжском ФО, губернатор Самарской области, глава города. 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести". Его удостоилась и Самара.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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