Путин одобрил идею о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести"
От имени астраханских ветеранов с просьбой об этом к главе государства обратился губернатор области в ходе рабочей встречи.
Владимир Путин на встрече с Игорем Бабушкиным. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести". В ходе рабочей встречи губернатор региона Игорь Бабушкин обратился к президенту с просьбой от имени астраханских ветеранов.
"В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта. В это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", — отметил Бабушкин.
Он добавил, что были собраны все архивные документы, а также получено заключение Российской академии наук.
"Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом", — сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу губернатора, добавив, что поддерживает её.
А ранее в Самаре открыли 26-метровый монумент "Город трудовой доблести". В церемонии участвовали в том числе полпред президента России в Приволжском ФО, губернатор Самарской области, глава города. 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести". Его удостоилась и Самара.
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