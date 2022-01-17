Посольство Казахстана отреагировало на слухи об отъезде Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не подтвердило информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым экс-глава государства находится на родине.