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Посольство Казахстана отреагировало на слухи об отъезде Назарбаева в ОАЭ

Диппредставительство не подтвердило данную информацию, указав на то, что бывший президент находится в своей республике.

17 января, 11:26
<p>Нурсултан Назарбаев. © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Нурсултан Назарбаев. © ТАСС / Михаил Метцель

Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не подтвердило информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым экс-глава государства находится на родине.

"Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане", — заявил представитель посольства.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию. Издания ссылались на жителей Шамалгана, которые рассказали, что политик навещал больного брата Болата.

Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"

Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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