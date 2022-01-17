Посольство Казахстана отреагировало на слухи об отъезде Назарбаева в ОАЭ
Диппредставительство не подтвердило данную информацию, указав на то, что бывший президент находится в своей республике.
Нурсултан Назарбаев. © ТАСС / Михаил Метцель
Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не подтвердило информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым экс-глава государства находится на родине.
"Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане", — заявил представитель посольства.
Ранее СМИ сообщали, что экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию. Издания ссылались на жителей Шамалгана, которые рассказали, что политик навещал больного брата Болата.
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