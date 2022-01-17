Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от SWIFT

Евросоюз и США больше не рассматривают вариант отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об отказе Запада от такого "наказания" для Москвы сообщает немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседника издания, ЕС и США пришли к выводу, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платёжной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать. Инсайдер утверждает, что стороны обсуждают введение точечных санкций против отдельных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.