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Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от SWIFT

Стороны на данный момент обсуждают введение точечных санкций против отдельных российских банков, утверждает газета.

17 января, 16:06

Фото © Shutterstock

Евросоюз и США больше не рассматривают вариант отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об отказе Запада от такого "наказания" для Москвы сообщает немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседника издания, ЕС и США пришли к выводу, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платёжной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать. Инсайдер утверждает, что стороны обсуждают введение точечных санкций против отдельных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.

В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

В Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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