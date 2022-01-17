Шольц: Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины
Канцлер ФРГ добавил, что "военная агрессия" будет иметь серьёзные экономические и политические последствия.
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Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц и пригрозил санкциями в случае, если этого не произойдёт.
"Мы ждём от России однозначные шаги для деэскалации ситуации. Военная агрессия против Украины будет иметь серьёзные экономические и политические последствия", — отметил он в ходе пресс-конференции в Мадриде с главой Правительства Испании Педро Санчесом.
А ранее в МИД РФ заявили, что российско-германские отношения переживают непростой этап и находятся не в лучшем состоянии, однако Москва настроена на выстраивание сотрудничества и конструктивного диалога с Правительством ФРГ. В ведомстве подчеркнули, что Берлин рассматривается Москвой в качестве влиятельного игрока на международной арене и значимого соседа, отношения с которым всегда носили особенный характер.
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