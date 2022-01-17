Шольц: Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц и пригрозил санкциями в случае, если этого не произойдёт.

"Мы ждём от России однозначные шаги для деэскалации ситуации. Военная агрессия против Украины будет иметь серьёзные экономические и политические последствия", — отметил он в ходе пресс-конференции в Мадриде с главой Правительства Испании Педро Санчесом.