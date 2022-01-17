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Военный корабль НАТО вошёл в Балтийское море

Причиной рейда стали якобы "агрессивные и непредсказуемые действия России".

17 января, 15:40

Фото © ТАСС / Mc3 Andrew Langholf / U.S. Navy / Planet Pix via ZUMA Press

Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошёл в воды Балтийского моря, чтобы держать под контролем ситуацию в регионе, пишет портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Корабль находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", — приводит издание слова пресс-службы НАТО.

Утверждается, что это запланированный рейд, который стал ответом на якобы "агрессивные и непредсказуемые действия России". ERR отмечает, что беспокойство НАТО вызвали три десантных корабля российского флота, которые неделю назад также вошли в Балтийское море.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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