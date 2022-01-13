Секретный излучатель: Почему у самолётов США и НАТО над Чёрным морем внезапно начала отказывать электроника По данным зарубежных аналитиков, в регионе имели место как минимум три подобных случая, некоторые из которых не на шутку взволновали военных в США и НАТО. 12 января, 21:40 Фото © Wikipedia

Переговоры Россия – США в Женеве

Аккурат за несколько дней до начала переговоров России и США в Женеве по стратегической стабильности в зарубежных медиа начали появляться публикации о возможном "массированном применении" истребителей F-35 и других малозаметных средств нападения. Среди вероятных схем атаки на Россию указывалось нападение через Калининград, чтобы отсечь группировку Балтийского флота от выхода к морю, а также на Крым.

HNLMS Evertsen. Фото © Wikipedia

Правда, ещё в июне прошлого года произошло кое-что необычное: командир нидерландского фрегата RNLN Evertsen доложил командованию, что после пролёта над палубой российских Су-30 с противокорабельными ракетами Х-31 у эсминца перестала работать часть электроники. И хотя ни российские военные, ни силы НАТО официально не комментировали глушение голландского боевого корабля, разгадали тайну внезапно "ослепшего" фрегата довольно быстро.

Исследователи из Университета Джорджии проанализировали все средства глушения, которые могут находиться в распоряжении российских военных, и пришли к выводу, что по эсминцу могли сработать сразу несколько видов техники, включая комплекс радиоэлектронного подавления "Хибины". Почти сразу после того, как фрегат Evertsen покинул Чёрное море, подобная "слепота" добралась до "глаз НАТО" в регионе — самолётов-разведчиков.

Почти как эсминец "Дональд Кук"

Если верить информации из открытых источников, то впервые применение неизвестного комплекса по самолётам НАТО могло произойти ещё в начале лета — у RC-135 внезапно отказали почти все средства разведки, собирать данные о группировке войск в Крыму оказалось невозможно. Практически сразу нечто подобное повторилось с таким же самолётом, но в другой точке — в Южно-Китайском море, где экипаж RC-135 шпионил за китайскими кораблями.

RC-135. Фото © Wikipedia

Собеседники Лайфа, близкие к оборонно-промышленному комплексу, отмечают, что действия самолётов-разведчиков у берегов Крыма можно "сильно осложнить" благодаря использованию нескольких комплексов радиоэлектронной борьбы. Среди них, по данным источника, находятся комплекс радиотехнической разведки "Дивноморье", станция радиоэлектронной борьбы "Красуха", а также комплекс радиоэлектронной борьбы сверхдальнего радиуса действия "Мурманск-БН", который военные развернули в Крыму ещё в 2017 году.

Как заглушить самолёт — подробная инструкция

Подполковник запаса войск РЭБ Кирилл Головко поясняет: полного вывода из строя воздушного судна (особенно такого, как самолёт-разведчик RC-135) добиться практически невозможно, а о том, чтобы "выжечь" электронные "мозги", в мирное время вообще нет речи, но осложнить работу самолёта или даже сделать её невозможной российские военные могут за полчаса.

Выжигание электроники возможно только в одном случае — если самолёт пролетает напрямую через место мощного ядерного взрыва. Всё остальное находится в ведении войск РЭБ. Можно частично или полностью "забить" частоты работы радаров, например. Они просто будут получать набор данных, которые нельзя расшифровать и объяснить. Это самый простой способ сбить противника с толку и не дать собрать какие-то стратегические сведения вроде режима работы станций наведения противоракет. Обычно войска РЭБ разворачивают там, где высока активность воздушной разведки Кирилл Головко Подполковник запаса

По словам Головко, особенность самолётов-разведчиков НАТО состоит в том, что на их борту находится несколько сотен разных датчиков. И если значительная часть будет собирать набор беспорядочных цифр, то разведывательная миссия прервётся, а экипажу прикажут вернуться на аэродром базирования.

С-400 против "Стелса"

Если не вдаваться в детали, то механика противодействия сил радиоэлектронной борьбы выглядит так: после того как самолёт вероятного противника обнаружен силами ПВО, в районе его присутствия начинает работу техника для постановки помех. Главная проблема для американских самолётов состоит в том, что ещё в 2007 году российские войска ПВО провели учения, в рамках которых (пусть и условно) отрабатывался перехват и параллельное глушение целей с самой низкой отражающей поверхностью — менее 0,01 метра.

Итоги учений позволили сделать ряд важных выводов. Первый и самый главный — технологии экранирования двигателей и использования поглощающих поверхностей не позволяют критически снизить видимость стелс-самолёта на российских радарах. Второй (но не менее важный) вывод — каналы связи и сбора информации, по которым такой самолёт (будь то разведчик или истребитель пятого поколения F-35) получает и передаёт данные, могут быть заглушены или временно отключены, что в теории может лишить лётчиков США и НАТО возможности обмениваться сведениями даже по тактическим каналам.

Таинственный излучатель "Мурманск-БН"

Ещё в 2020 году, когда активность американской разведывательной авиации вблизи Крыма практически достигла пика, американские аналитики опубликовали материал, в котором сообщалось, что развёртывание комплекса "Мурманск-БН" позволило накрыть полуостров "непроницаемым колпаком", а излучение антенн способно нарушить работу электроники любого самолёта США и НАТО. По мнению американских специалистов по комплексам РЭБ, "щадящее воздействие" российских комплексов авиация западных стран начинает ощущать на удалении в 400–500 километров от места боевого дежурства, а российский комплекс при этом работает всего на 15% от максимальной мощности.

"Мурманск-БН". Фото © Wikipedia

В 2021 году эти догадки подтвердили китайцы. Издание Sina Military проанализировало известные характеристики комплекса, и эксперты из КНР пришли к выводу, что российские военные научились "радикальным образом решать проблему присутствия американских самолётов". По их словам, первыми признаками работы комплекса "Мурманск-БН" являются нарушения связи и встроенных в самолёт систем навигации, отказы в работе разведывательного оборудования. При этом непосредственного "выжигания" электроники, о котором так много и красочно писали последние несколько лет, даже не требуется. Пилот (или оператор самолёта-разведчика) понимает, что воздушное судно заходит в запретную для полётов зону и вариантов действий два: попытаться выйти на связь с командованием и доложить о произошедшем либо отвернуть в сторону и улететь на безопасное расстояние.

По некоторым данным, проблемы с новейшей электроникой на борту самолётов RC-135 отчасти заставили США бросить на разведку у берегов Крыма технику времён холодной войны. В ноябре 2021 года у берегов Крыма заметили американский самолёт Lockheed U-2S, который вёл разведку над акваторией Чёрного моря. Одним из косвенных признаков того, что "Мурманск-БН" и другие комплексы радиоэлектронной борьбы действительно работают, стало временное прекращение полётов разведывательной авиации. ВВС США возобновили разведку обстановки у российских границ лишь 10 января 2022 года.

Авторы Сергей Андреев