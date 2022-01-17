Священник Бузин развенчал миф о купании в проруби на Крещение

Не нужно путать крещенский обряд купания с обычной процедурой закаливания. Нет смысла залезать в прорубь "на слабо" или "разогревшись" горячительными напитками. Смысл праздника не в том, чтобы доказать окружающим свою молодецкую удаль, а в таинстве покаяния, рассказал МК священник Аркадий Бузин в преддверии Крещения, которое отмечается 19 января.

"Мужчины заранее выпивают по несколько рюмок водки, чтобы согреться, потом ныряют в прорубь, а дальше бывает и так: сначала человек осеняет себя крестным знамением, а потом грязно ругается от шока из-за холодной воды (или в обратном порядке). Какова ценность такого купания с религиозной точки зрения? Никакой, это просто забава", — объяснил он.

Священник напомнил, что крещенские купания не должны привести к бронхиту, пневмонии или проблемам с сердцем. Бог не требует таких жертв. И нужно знать, что благодать снисходит на всю водную стихию, не только на водоёмы. Поэтому можно с молитвой просто умыться водой дома.

Если же нужна именно освящённая вода, то в день Крещения она появляется в храмах после полудня. Её можно хранить и использовать в течение всего года, пояснил Бузин. Например, окроплять дом или предложить больному. Но главное здесь, чтобы сам человек был верующим и молился. Нельзя ему тайком подливать освящённую воду в чашку.