Прощание с Михаилом Зеленским состоится 19 января на Троекуровском кладбище

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским пройдёт в похоронном доме "Троекурово" в Москве 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего. Также информацию подтвердили в пресс-службе телеканала "Россия-1".