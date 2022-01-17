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Прощание с Михаилом Зеленским состоится 19 января на Троекуровском кладбище

Тело скончавшегося в Доминиканской Республике журналиста отправят на родину 18 января.

17 января, 15:17
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DZ0wtQLvey4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия 24</a></p>

Кадр из видео YouTube / "Россия 24

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским пройдёт в похоронном доме "Троекурово" в Москве 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего. Также информацию подтвердили в пресс-службе телеканала "Россия-1".

"Прощание с Михаилом состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома "Троекурово" по адресу улица Рябиновая, владение 24", — сообщил собеседник агентства.

Врачи предупреждали телеведущего Зеленского о риске ранней смерти ещё 10 лет назад

Врачи предупреждали телеведущего Зеленского о риске ранней смерти ещё 10 лет назад

Напомним, Михаил Зеленский умер 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Посольство РФ назвало причиной смерти телеведущего остановку сердца. Многочисленные друзья выразили соболезнования его родным и близким. Также коллеги журналиста назвали смерть Зеленского страшной потерей для телевидения. Ведущий запомнится им как настоящий профессионал, который всегда в работе выкладывался на 100%. Тело журналиста отправят на родину 18 января.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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