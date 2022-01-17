Главный инста-священник Островский призвал не бояться тёплой погоды на Крещение

Настоятель Никольского храма в Красногорске, участник проекта "Батюшка онлайн" Павел Островский призвал россиян не бояться тёплой погоды на Крещение. В беседе с Лайфом главный инста-священник отметил, что морозы, как и любая другая погода, никак не связаны с духовной жизнью и с очищением души.

Он напомнил, что Иисус Христос крестился на реке Иордан на Ближнем Востоке (Израиль, Палестина), а там в это время температура воздуха всегда со знаком плюс. По его словам, там вообще круглый год тёплая погода и никаких морозов никогда не было.

"То, что у нас есть декабрьские морозы, январские, февральские, крещенские, рождественские... У нас вообще куда ни глянь, всегда найдутся какие-то морозы. Естественно, всегда бывают какие-то потепления. Это просто народные названия, которые в реальности никакого отношения к нашей жизни не имеют", — отметил отец Павел.

Поэтому все "нормальные" христиане на Крещение идут в храм Божий, подчеркнул он. При этом он добавил, что там точно никаких крещенских морозов не будет благодаря отоплению.