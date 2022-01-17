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Главный инста-священник Островский призвал не бояться тёплой погоды на Крещение

По словам отца Павла, погода никак не связана с духовной жизнью и с очищением души.

17 января, 15:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYYPcHKtXlQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pavelostrovski</a></p>

Фото © Instagram / pavelostrovski

Настоятель Никольского храма в Красногорске, участник проекта "Батюшка онлайн" Павел Островский призвал россиян не бояться тёплой погоды на Крещение. В беседе с Лайфом главный инста-священник отметил, что морозы, как и любая другая погода, никак не связаны с духовной жизнью и с очищением души.

Он напомнил, что Иисус Христос крестился на реке Иордан на Ближнем Востоке (Израиль, Палестина), а там в это время температура воздуха всегда со знаком плюс. По его словам, там вообще круглый год тёплая погода и никаких морозов никогда не было.

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"То, что у нас есть декабрьские морозы, январские, февральские, крещенские, рождественские... У нас вообще куда ни глянь, всегда найдутся какие-то морозы. Естественно, всегда бывают какие-то потепления. Это просто народные названия, которые в реальности никакого отношения к нашей жизни не имеют", — отметил отец Павел.

Поэтому все "нормальные" христиане на Крещение идут в храм Божий, подчеркнул он. При этом он добавил, что там точно никаких крещенских морозов не будет благодаря отоплению.

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Ранее синоптик Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы в этом году. А на самом деле, по его мнению, такого явления вообще нет. Многолетние наблюдения доказывают, что стабильное понижение температуры в дни традиционных купаний в проруби — крайне редкая история.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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