The Week: Путин обнажил блеф Америки по Украине и поставил её перед сложным выбором

США после холодной войны стали "направо и налево" давать гарантии безопасности, обещать странам защиту, несмотря на то что в случае серьёзной угрозы не могли бы её обеспечить. Такая тактика работала, пока страна сталкивалась со слабыми противниками. Но когда Вашингтон решил проверить на прочность президент России Владимир Путин, блеф вскрылся, считает журналист издания The Week Деймон Линкер.

По его мнению, таким образом Америка пыталась стать лидером "мировой полиции". Благодаря этому НАТО удалось заметно расшириться, но Вашингтон обзавёлся большим количеством проблем. Так как страны, которые находились под его защитой, вовсе перестали заботиться о себе и стали крайне зависимыми.

"Мы справлялись с этими ситуациями, действуя так, словно намерены защищать определённые страны от масштабных военных угроз, хотя на самом деле никогда не были к этому готовы. Такой подход к внешней политике работал достаточно хорошо, пока никто не разоблачал этот наш блеф", — подчеркнул Линкер.

Журналист считает, что Вашингтон оказался перед сложным выбором. Один из путей – "прямая военная конфронтация с ядерным государством, находящимся почти в 8000 километров от американских берегов". Второй, по мнению аналитика, лучше — отступление. Кризис на Украине — это хорошая возможность взяться "за этот болезненный, но необходимый процесс более разумного выбора полей для сражений", считает колумнист.