The Guardian рассказала о "яростной борьбе" Назарбаева и Токаева за активы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ведёт "яростные" переговоры с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым, настаивая на перераспределении активов, предприятий и банковских счетов. Об этом со ссылкой на источник со связями в Казахстане пишет The Guardian.

Другой собеседник издания, бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, рассказал, что экс-лидер, несмотря на слухи и догадки, по-прежнему находится в Казахстане. Он также подтвердил, что между Токаевым и Елбасы идёт "борьба", однако подчеркнул, что "эпоха Назарбаева закончилась".

"Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что всё закончится гладко", — утверждает собеседник издания.