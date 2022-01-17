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The Guardian рассказала о "яростной борьбе" Назарбаева и Токаева за активы

Источники издания считают, что эпохе первого лидера Казахстана, как и культу личности в стране, пришёл конец.

17 января, 14:44
<p><em style="font-style: italic;">Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (слева). </em>© ТАСС / Никольский Алексей</p>

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (слева). © ТАСС / Никольский Алексей

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ведёт "яростные" переговоры с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым, настаивая на перераспределении активов, предприятий и банковских счетов. Об этом со ссылкой на источник со связями в Казахстане пишет The Guardian.

Другой собеседник издания, бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, рассказал, что экс-лидер, несмотря на слухи и догадки, по-прежнему находится в Казахстане. Он также подтвердил, что между Токаевым и Елбасы идёт "борьба", однако подчеркнул, что "эпоха Назарбаева закончилась".

"Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что всё закончится гладко", — утверждает собеседник издания.

Собеседники газеты напомнили, что Токаев до сих пор не критиковал Назарбаева публично, но ряд признаков говорит о том, что с культом личности в стране, вероятно, покончено. Так, например, на это указывает отказ от восстановления памятника первому президенту, который снесли в Талдыкоргане. Кроме того, с улиц Алма-Аты стали пропадать таблички с именем первого лидера.

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Ранее Лайф писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ. Кроме того, сообщалось, что два зятя первого лидера Казахстана Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. После этого ещё один зять Назарбаева, Тимур Кулибаев, ушёл с поста главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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