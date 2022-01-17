Bloomberg: ЕС может столкнуться с серьёзными проблемами из-за энергетического кризиса

Финансисты предрекли странам Европы серьёзные проблемы из-за энергетического кризиса, вызванного высокими ценами на газ. Как пишет Bloomberg, тех мер, которые сегодня принимают власти европейских государств, может быть недостаточно.

По оценке агентства, стоимость газа, которая за прошлый год выросла в три раза, стала причиной худшего энергетического кризиса в истории, а также создала угрозу для миллионов семей по всей Европе. В таких случаях власти, как правило, стараются помогать своим гражданам, но этих усилий может быть недостаточно. По данным аналитиков, в текущем году расходы европейских семей на электроэнергию вырастут более чем в полтора раза.

Трудности создают в том числе и политические противостояния. Так, например, новое Правительство Германии выступает за выплаты населению, в то время как оппоненты из Свободной демократической партии считают правильным воздержаться от бюджетных расходов. Кроме того, дополнительные траты создают планы власти европейских государств на альтернативные источники энергии, поэтому уже сейчас идут разговоры о финансировании экологических программ вместо помощи жителям.