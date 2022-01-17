В Швеции зафиксировали новую мутацию "омикрона"

В Академической лаборатории в городе Упсала, Швеция, зафиксировали новую мутацию штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает местная газета Upsala Nya Tidning.

Новый вариант ковида, зарегистрированный у трёх человек, получил название BA.2. Пока об этой мутации специалистам известно очень мало. Как пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель, для того, чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим штаммом, у экспертов должно быть гораздо больше материала.

При этом он отметил, что случаев заражения новым вариантом в Упсале может быть намного больше. По его словам, в связи с тем, что BA.2 требует более глубокого секвенирования, нельзя исключать вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен.

Ранее мутация уже была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте. Вирус широко распространился за весьма короткое время. Однако, по мнению экспертов, пока рано утверждать, что BA.2 может быть опаснее предыдущих вариантов, а также что он будет быстро распространяться по стране.