Законопроект о ковид-сертификатах в России снят с рассмотрения

Совет Государственной думы в понедельник снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Предложение, выдвинутое "Единой Россией", было принято единогласно. Документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

Лайф уже сообщал, что из списка поручений президента Владимира Путина уберут пункты про закон о ковид-сертификатах. В них говорилось о необходимости обеспечить полное соблюдение прав граждан с учётом всех возможных ситуаций, оценить влияние закона, а также подготовить инфраструктуру и технологии до принятия документа.