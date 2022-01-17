НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Законопроект о ковид-сертификатах в России снят с рассмотрения

Пункты, касающиеся данного документа, также исчезнут из перечня поручений президента России Владимира Путина.

17 января, 13:42

© Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Совет Государственной думы в понедельник снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Предложение, выдвинутое "Единой Россией", было принято единогласно. Документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Лайф уже сообщал, что из списка поручений президента Владимира Путина уберут пункты про закон о ковид-сертификатах. В них говорилось о необходимости обеспечить полное соблюдение прав граждан с учётом всех возможных ситуаций, оценить влияние закона, а также подготовить инфраструктуру и технологии до принятия документа.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1