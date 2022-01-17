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В Костроме работника клуба задержали из-за домогательств в отношении футболисток

При этом, какую именно должность в команде занимал подозреваемый, не уточняется.

17 января, 13:34

Фото © Shutterstock

В Костроме задержали работника местного женского футбольного клуба "Пантера", который подозревается в домогательствах игроков команды. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном СУ СКР.

"Следственное управление СК России по Костромской области подтверждает факт задержания мужчины по подозрению в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних и факт возбуждения уголовного дела", — заявила собеседница агентства.

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Она также уточнила, что речь идёт о сотруднике футбольного клуба "Пантера", при этом не стала уточнять его должность и другие подробности дела.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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