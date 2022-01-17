Подозреваемый в убийстве малыша в Кисловодске пытался раскаяться в суде

Вячеслав Сербин, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого малыша в Кисловодске, попытался раскаяться во время суда, едва связывая слова. Мужчина также попросил не арестовывать его, однако суд принял другое решение. Об этом сообщает SHOT .

"Дело в том что, это меня самого, как вам объяснить... Мне самому плакать хочется, потому что этого мальчика я носил на руках... Я ни в коем случае никаким образом не буду прятаться от правосудия. Прошу суд оставить меня на воле", — сказал задержанный.