Подозреваемый в убийстве малыша в Кисловодске пытался раскаяться в суде
Мужчина заявил, что ему самому хочется плакать, и попросил оставить его на свободе.
Речь подозреваемого в жестоком убийстве ребёнка в Кисловодске. Видео © SHOT
Вячеслав Сербин, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого малыша в Кисловодске, попытался раскаяться во время суда, едва связывая слова. Мужчина также попросил не арестовывать его, однако суд принял другое решение. Об этом сообщает SHOT.
"Дело в том что, это меня самого, как вам объяснить... Мне самому плакать хочется, потому что этого мальчика я носил на руках... Я ни в коем случае никаким образом не буду прятаться от правосудия. Прошу суд оставить меня на воле", — сказал задержанный.
Несмотря на мольбы, подозреваемого всё же арестовали.
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Напомним, что утром 15 января мама доставила ребёнка к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он забрал ребёнка, а позже нанёс мальчику ножевые ранения. Выяснилось, что мужчина страдал эпилепсией, а сама няня скрывала, что была судима за кражу, и жила под двумя именами — Елена и Алина.
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