В Кисловодске арестован подозреваемый в жестоком убийстве полуторагодовалого ребёнка
Кроме того, обнародованы кадры следственного эксперимента, на которых мужчина показывает, как расправился с малышом.
Суд в Кисловодске арестовал Вячеслава Сербина, подозреваемого в зверском убийстве полуторагодовалого мальчика, за которым в качестве няни присматривала его сожительница. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".
"Кисловодским городским судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.
Кроме того, обнародованы кадры следственного эксперимента, на которых мужчина показывает, как расправился с малышом.
Напомним, что утром 15 января мама доставила ребёнка к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он забрал ребёнка, а позже нанёс мальчику ножевые ранения. СК показал видео с места расправы — все полы измазаны кровью. Подозреваемого оперативно задержали.
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