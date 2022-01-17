В Кисловодске арестован подозреваемый в жестоком убийстве полуторагодовалого ребёнка

Суд в Кисловодске арестовал Вячеслава Сербина, подозреваемого в зверском убийстве полуторагодовалого мальчика, за которым в качестве няни присматривала его сожительница. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

"Кисловодским городским судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

Кроме того, обнародованы кадры следственного эксперимента, на которых мужчина показывает, как расправился с малышом.