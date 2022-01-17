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В Кисловодске арестован подозреваемый в жестоком убийстве полуторагодовалого ребёнка

Кроме того, обнародованы кадры следственного эксперимента, на которых мужчина показывает, как расправился с малышом.

17 января, 12:41

Суд в Кисловодске арестовал Вячеслава Сербина, подозреваемого в зверском убийстве полуторагодовалого мальчика, за которым в качестве няни присматривала его сожительница. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

"Кисловодским городским судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

Кроме того, обнародованы кадры следственного эксперимента, на которых мужчина показывает, как расправился с малышом.

Няня зарезанного в Кисловодске малыша была судима и жила под чужим именем

Няня зарезанного в Кисловодске малыша была судима и жила под чужим именем

Напомним, что утром 15 января мама доставила ребёнка к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он забрал ребёнка, а позже нанёс мальчику ножевые ранения. СК показал видео с места расправы — все полы измазаны кровью. Подозреваемого оперативно задержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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