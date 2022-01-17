Лавров пошутил о конкурсе Белого дома на лучший антироссийский сценарий

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил что число разработанных Вашингтоном сценариев действий на случай "вторжения" РФ на Украину вызывает предположения о том, что спецслужбы, разведка и внешнеполитическое ведомство Штатов объявили конкурс на их создание. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя слова замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 сценариях действий США на указанный случай.

"Могу только дополнительно предположить. Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", — сказал Лавров в ответ на вопросы журналистов.

Он также напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы на этот счёт.