НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров пошутил о конкурсе Белого дома на лучший антироссийский сценарий

Он также напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы насчёт обсуждаемой ситуации о "вторжении".

17 января, 12:26
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил что число разработанных Вашингтоном сценариев действий на случай "вторжения" РФ на Украину вызывает предположения о том, что спецслужбы, разведка и внешнеполитическое ведомство Штатов объявили конкурс на их создание. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя слова замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 сценариях действий США на указанный случай.

"Могу только дополнительно предположить. Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", — сказал Лавров в ответ на вопросы журналистов.

Он также напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы на этот счёт.

Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину

Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину

А ранее Лавров исключил принятие плана "Б" для Украины взамен Минским соглашениям. Глава МИД отметил, что Киев обязан досконально выполнять уже достигнутые договорённости.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1