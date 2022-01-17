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На Украине врачи провели две семейные операции по трансплантации почек

Сейчас пациенты находятся в центре для восстановления, послеоперационный период проходит планово.

17 января, 12:19
<p>Операция по трансплантации. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/oblhospital/?hc_ref=ARThvnkgK69uRn-nI4sLu1MG0utJHL8ngqgPrN7VpJb71878wQm8wR506uYSQO-hA54&fref=nf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КНП "Херсонская областная клиническая больница" ХОР</a></p>

Операция по трансплантации. Фото © Facebook / КНП "Херсонская областная клиническая больница" ХОР

На Украине в Херсонской областной клинической больнице две бригады врачей совместно провели две успешные семейные операции по трансплантации почек. Об этом сообщается в фейсбуке больницы.

Одним из пациентов был житель Херсонской области, которому свой орган отдала родная сестра. Вторым стал 27-летний молодой человек. Мать подарила почку сыну, который последние девять лет находился на гемодиализе, то есть на внепочечном очищении крови.

"Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово", — уточняется в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, как московские хирурги спасли единственную почку пациентки, которую "проглотила" опухоль. По всем хирургическим законам орган нужно было удалять, но медики провели филигранную операцию. В мировой практике таких — единицы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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