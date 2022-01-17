На Украине врачи провели две семейные операции по трансплантации почек
Сейчас пациенты находятся в центре для восстановления, послеоперационный период проходит планово.
Операция по трансплантации. Фото © Facebook / КНП "Херсонская областная клиническая больница" ХОР
На Украине в Херсонской областной клинической больнице две бригады врачей совместно провели две успешные семейные операции по трансплантации почек. Об этом сообщается в фейсбуке больницы.
Одним из пациентов был житель Херсонской области, которому свой орган отдала родная сестра. Вторым стал 27-летний молодой человек. Мать подарила почку сыну, который последние девять лет находился на гемодиализе, то есть на внепочечном очищении крови.
"Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово", — уточняется в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, как московские хирурги спасли единственную почку пациентки, которую "проглотила" опухоль. По всем хирургическим законам орган нужно было удалять, но медики провели филигранную операцию. В мировой практике таких — единицы.
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