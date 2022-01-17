На Украине врачи провели две семейные операции по трансплантации почек

На Украине в Херсонской областной клинической больнице две бригады врачей совместно провели две успешные семейные операции по трансплантации почек. Об этом сообщается в фейсбуке больницы.

Одним из пациентов был житель Херсонской области, которому свой орган отдала родная сестра. Вторым стал 27-летний молодой человек. Мать подарила почку сыну, который последние девять лет находился на гемодиализе, то есть на внепочечном очищении крови.

"Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово", — уточняется в сообщении.