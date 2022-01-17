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Переживший остановку сердца на поле футболист Эриксен может продолжить карьеру в Англии

Напомним, хавбек потерял сознание во время встречи Дания — Финляндия на Евро-2020.

17 января, 12:11

Фото © Getty Images / Mattia Ozbot – Inter/Inter

Полузащитник Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в английском "Брентфорде", сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб предложил датчанину контракт на полгода с возможностью продления ещё на сезон. Сам футболист хочет продолжить карьеру именно в чемпионате Англии, несмотря на целый ряд предложений из других стран Европы.

"Интер" расторг контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном

"Интер" расторг контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном

Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией 12 июня. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Хавбека доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца. В декабре "Интер", которому принадлежал Эриксен, расторг контракт с футболистом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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