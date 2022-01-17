Билеты на Олимпиаду в Пекин не поступят в открытую продажу из-за коронавируса

Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет передавать в открытую продажу билеты на Игры из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении оргкомитета.

"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остаётся сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определённых групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", — говорится в сообщении.