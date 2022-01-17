Билеты на Олимпиаду в Пекин не поступят в открытую продажу из-за коронавируса
Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.
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Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет передавать в открытую продажу билеты на Игры из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении оргкомитета.
"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остаётся сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определённых групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", — говорится в сообщении.
Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Всего на ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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