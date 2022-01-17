Песков не в курсе сообщений об инциденте на охоте с участием генерала МВД Баранова
Представитель Кремля перенаправил данный вопрос в правоохранительные органы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова на охоте в Тверской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Пресс-секретарь президента напомнил, что это не входит в юрисдикцию Кремля, да и много других дел, гораздо более важных.
Напомним, что ранее в Кремле перенаправили в правоохранительные органы вопрос о задержании во время незаконной охоты депутата Валерия Рашкина. Пресс-секретарь российского лидера тогда отметил, что видел сообщения в СМИ, однако разбираться со случившимся — прерогатива думского Комитета по этике.
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