Песков не в курсе сообщений об инциденте на охоте с участием генерала МВД Баранова

В Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова на охоте в Тверской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-секретарь президента напомнил, что это не входит в юрисдикцию Кремля, да и много других дел, гораздо более важных.