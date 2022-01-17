"Газпром" не стал бронировать на февраль доптранзит через Украину и Польшу
Предложение о прокачке 89,1 миллиона кубометров топлива в сутки по трубопроводу Ямал – Европа оказалось неактуальным для российской компании.
Фото © ПАО "Газпром"
"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительные транзитные мощности Украины и прокачку газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
На аукционе "Оператор ГТС Украины" в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта предлагал транзит топлива на февраль в объёме до 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако это предложение осталось невостребованным. Также на торгах для бронирования предлагались мощности польского участка трубопровода в объёме 89,1 миллиона кубометров в сутки. Но российская компания не воспользовалась этим предложением.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам в 2021 году.
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