"Газпром" не стал бронировать на февраль доптранзит через Украину и Польшу

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительные транзитные мощности Украины и прокачку газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционе "Оператор ГТС Украины" в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта предлагал транзит топлива на февраль в объёме до 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако это предложение осталось невостребованным. Также на торгах для бронирования предлагались мощности польского участка трубопровода в объёме 89,1 миллиона кубометров в сутки. Но российская компания не воспользовалась этим предложением.