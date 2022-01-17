Охранник посёлка не подтвердил версию вдовы Градского о сидевших в её машине грабителях

Охранник, который пропускал автомобиль вдовы Александра Градского на территорию коттеджного посёлка, не увидел в машине никого, кроме самой Марины Коташенко. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Как рассказал мужчина, трое преступников, которые, по словам Коташенко, подсели к ней машину, могли прятаться на заднем сидении. Однако из-за тонировки рассмотреть кого-либо внутри авто, кроме водителя, было сложно. При этом ничего подозрительного сотрудник ЧОПа не заметил.