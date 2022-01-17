Охранник посёлка не подтвердил версию вдовы Градского о сидевших в её машине грабителях
При этом он не исключает, что злоумышленники могли прятаться на заднем сидении, которое скрыто тонировкой.
© Telegram / SHOT
Загородный дом Александра Градского и Марины Коташенко. © Telegram / SHOT
Охранник, который пропускал автомобиль вдовы Александра Градского на территорию коттеджного посёлка, не увидел в машине никого, кроме самой Марины Коташенко. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Как рассказал мужчина, трое преступников, которые, по словам Коташенко, подсели к ней машину, могли прятаться на заднем сидении. Однако из-за тонировки рассмотреть кого-либо внутри авто, кроме водителя, было сложно. При этом ничего подозрительного сотрудник ЧОПа не заметил.
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендуют пять человек, включая саму Коташенко.
Комментариев: 0