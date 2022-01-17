Лавров исключил принятие плана "Б" для Украины взамен Минским соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина обязана выполнять Минские договорённости. Никакого плана "Б" в качестве альтернативы подписанным ранее соглашениям у властей Незалежной быть не может.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.