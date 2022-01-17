Лавров исключил принятие плана "Б" для Украины взамен Минским соглашениям
Глава МИД отметил, что Киев обязан досконально выполнять договорённости.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина обязана выполнять Минские договорённости. Никакого плана "Б" в качестве альтернативы подписанным ранее соглашениям у властей Незалежной быть не может.
"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что нужно принудить власти Киева к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
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