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Лавров исключил принятие плана "Б" для Украины взамен Минским соглашениям

Глава МИД отметил, что Киев обязан досконально выполнять договорённости.

17 января, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина обязана выполнять Минские договорённости. Никакого плана "Б" в качестве альтернативы подписанным ранее соглашениям у властей Незалежной быть не может.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Захарова заявила, что Минские соглашения — "живая вода" для Украины

Захарова заявила, что Минские соглашения — "живая вода" для Украины

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что нужно принудить власти Киева к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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