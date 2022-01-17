Павел Прилучный улетел на отдых в Дубай с бывшей женой Агатой Муцениеце

Актёр Павел Прилучный отправился на отдых вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце и их детьми. Кадрами из путешествия в Дубае он поделился на своей странице в "Инстаграме".

Фотография, на которой семья стоит перед входом в парк развлечений Legoland, приятно шокировала аудиторию артиста. Многие фанаты оказались в восторге от их воссоединения и отметили, что это "самое лучшее фото" и их "очень приятно видеть в полном составе". Поклонники написали, что очень рады за пару.

"Вы такие классные! Прекрасная семья! Слава Богу! Порадовали так порадовали! Умнички!" — написала одна из поклонниц.

Павел Прилучный с семьёй на отдыхе в Дубае несколько лет назад. Фото © Instagram / bugevuge

При этом Прилучный выложил в карусель и старый снимок, сделанный на том же самом месте, но несколькими годами ранее. Актёр подписал пост фразой: "Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!". Однако фотографиями семьи в полном составе поделился только он. Агата его примеру не последовала и снимала лишь себя и детей, оставив главу семейства за кадром.