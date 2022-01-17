НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова назвала инсинуациями фейки о поставках Россией оружия афганским ополченцам

Она подчеркнула, что такие действия не будут способствовать стабилизации ситуации в республике.

17 января, 13:33
<p>Фото © Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

Россия никак не участвовала и не собирается принимать участия в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, сообщения о поставках Москвой оружия ополченцам в Панджшер являются инсинуациями. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а, наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что вооружение противостоящих сторон "чревато разжиганием гражданской войны на этнической почве". По её словам, данный сценарий в корне противоречит интересам России.

Коррозия металла: Почему Украина выпрашивает у США вооружение, предназначенное для Афганистана

Коррозия металла: Почему Украина выпрашивает у США вооружение, предназначенное для Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1