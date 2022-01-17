Захарова назвала инсинуациями фейки о поставках Россией оружия афганским ополченцам

Россия никак не участвовала и не собирается принимать участия в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, сообщения о поставках Москвой оружия ополченцам в Панджшер являются инсинуациями. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а, наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что вооружение противостоящих сторон "чревато разжиганием гражданской войны на этнической почве". По её словам, данный сценарий в корне противоречит интересам России.