Захарова назвала инсинуациями фейки о поставках Россией оружия афганским ополченцам
Она подчеркнула, что такие действия не будут способствовать стабилизации ситуации в республике.
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Россия никак не участвовала и не собирается принимать участия в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, сообщения о поставках Москвой оружия ополченцам в Панджшер являются инсинуациями. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
"Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон. Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а, наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", — говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что вооружение противостоящих сторон "чревато разжиганием гражданской войны на этнической почве". По её словам, данный сценарий в корне противоречит интересам России.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Организация, запрещённая ООН.
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