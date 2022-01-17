Столтенберг объяснил расширение НАТО стремлением "сдерживать Россию"

Рекордное по своим объёмам расширение НАТО началось в 2014 году после присоединения Крыма к России. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также раскрыл основной смысл наращивания военной мощи альянса.

"Наша цель — это сдерживание российских амбиций", — заявил Столтенберг.

По его словам, уровень активности организации на сегодняшний день гораздо выше, чем на момент окончания холодной войны в 1991 году.

"В Европе сейчас больше американских солдат, чем семь лет назад. Да и в целом мы вместе делаем в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия", — отметил генсек альянса.