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Столтенберг объяснил расширение НАТО стремлением "сдерживать Россию"

По его собственному признанию, альянс уже развил активность до уровня, превышающего мощности НАТО на момент окончания холодной войны.

17 января, 13:23

Йенс Столтенберг © Flickr.com / Arbeiderpartiet

Рекордное по своим объёмам расширение НАТО началось в 2014 году после присоединения Крыма к России. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также раскрыл основной смысл наращивания военной мощи альянса.

"Наша цель — это сдерживание российских амбиций", — заявил Столтенберг.

По его словам, уровень активности организации на сегодняшний день гораздо выше, чем на момент окончания холодной войны в 1991 году.

"В Европе сейчас больше американских солдат, чем семь лет назад. Да и в целом мы вместе делаем в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия", — отметил генсек альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе.

Житель Харьковской области предложил Столтенбергу разместить базу НАТО на своём огороде

Житель Харьковской области предложил Столтенбергу разместить базу НАТО на своём огороде

Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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