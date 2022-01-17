Гастроэнтеролог Марова назвала худшие детокс-диеты, которые опасно пробовать

Врач-гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала о том, какие диеты точно не работают и почему понятия "шлаки" в науке не существует. Этой ценной информацией эксперт поделилась в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Специалист заявила, что популярные соковые и смузи-диеты лишают человека многих жизненно важных элементов. А ещё в них содержится большое количество сахара — фруктозы, что не так полезно, как употреблять в пищу цельные фрукты. Фруктовые напитки можно включать в рацион, но ограничивать себя лишь ими — плохая идея.

По словам врача-гастроэнтеролога, существуют конкретные рамки так называемого водного голодания, в среднем это 36 часов. Такой метод иногда используют для уменьшения объёмов желудка, однако всё равно к нему лучше подходить индивидуально. Кроме того, такое понятие, как "шлаки", в научном сообществе просто не используется, этого термина не существует. Дело в том, что слизистая органов похожа на местную слизистую, например, на щеке. А на ней не может ничего задерживаться, пояснила Светлана Марова.