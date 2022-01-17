Анатолий Вассерман поделился секретом своей феноменальной памяти

Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что разнообразие изучаемых тем является гарантией того, что в памяти может закрепиться большой объём информации. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

Ирландские учёные пришли к выводу, что процесс забывания представляет собой не ошибку в работе мозга, а часть обучения человека. При этом известны реальные случаи, когда люди не могли ничего забыть. Вассерман привёл в пример Соломона Шерешевского. По словам публициста, советскому журналисту было очень трудно жить, потому что воспоминания в значительной степени забивали текущую умственную деятельность. Однако в конечном итоге Шерешевский смог научиться забывать некоторую информацию. При этом Вассерман отметил, что качество памяти человека характеризуется вовсе не большим количеством хранящейся в голове информации.

"Известно, что мозг так или иначе фиксирует всё, что в него попадает. Проблема не в том, чтобы что-либо запомнить, а в том, чтобы вспомнить именно то, что нужно для решения какой-то конкретной задачи. В таких случаях произвольно всплывающие воспоминания могут отвлекать", — пояснил Вассерман.

Также он раскрыл секрет своей блестящей памяти. По словам публициста, он обладает хорошими способностями к запоминанию благодаря тому, что очень многим интересуется и, следовательно, многое часто вспоминает. Вассерман отметил, что практически всё вспоминается по мере надобности: либо по необходимости, либо по возникшей ассоциации.