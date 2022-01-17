В Госдуме создали группу по работе с концессиями в сфере ЖКХ

Там отметили, что частные инвесторы увиливают от обязанности вкладывать деньги в восстановление эксплуатируемых водопроводов и теплосетей.

К частному бизнесу, который получает в эксплуатацию от государства объекты ЖКХ по договору концессии, ужесточат требования. Такое соглашение подразумевает, что инвестор обязан тратить часть прибыли с этих объектов на их ремонт. На практике этого не происходит. Компании получают доход с водопроводов и теплосетей, а те приходят в негодность.

Чтобы навести порядок с концессиями в сфере ЖКХ, в Госдуме рассмотрят вопрос изменения законодательства. Для этого уже создана рабочая группа, пишет "Парламентская газета". В первую очередь предлагается требовательнее относиться к отбору компаний, претендующих на концессию. Ведь водоканалы и теплосети — стратегические объекты, напомнил депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов.

"Государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летнего срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами", — пояснил он и добавил, что в идеале — система ЖКХ на 50% должна оставаться в руках госкорпораций.

Отследить работу компаний по договору концессии поможет реестр, уверена зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что до половины всех концессий в стране сегодня фейковые. И даже точной статистики нет.

"Создание реестра — это первая задача, которую нужно решить. Ещё несколько лет назад такое поручение давал президент, но оно пока не выполнено", — уточнила она.

Также отмечается необходимость разработать страховые гарантии, что пользователи услуг ЖКХ получат качественную услугу, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. А коммунальные тарифы необходимо привести к общему знаменателю. Сегодня они могут отличаться даже в соседних регионах, пояснила Яровая.