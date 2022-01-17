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Опубликовано 17 января 2022, 15:53

В Госдуме создали группу по работе с концессиями в сфере ЖКХ

Там отметили, что частные инвесторы увиливают от обязанности вкладывать деньги в восстановление эксплуатируемых водопроводов и теплосетей.

К частному бизнесу, который получает в эксплуатацию от государства объекты ЖКХ по договору концессии, ужесточат требования. Такое соглашение подразумевает, что инвестор обязан тратить часть прибыли с этих объектов на их ремонт. На практике этого не происходит. Компании получают доход с водопроводов и теплосетей, а те приходят в негодность.

Чтобы навести порядок с концессиями в сфере ЖКХ, в Госдуме рассмотрят вопрос изменения законодательства. Для этого уже создана рабочая группа, пишет "Парламентская газета". В первую очередь предлагается требовательнее относиться к отбору компаний, претендующих на концессию. Ведь водоканалы и теплосети — стратегические объекты, напомнил депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов.

"Государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летнего срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами", пояснил он и добавил, что в идеале — система ЖКХ на 50% должна оставаться в руках госкорпораций.

Отследить работу компаний по договору концессии поможет реестр, уверена зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что до половины всех концессий в стране сегодня фейковые. И даже точной статистики нет.

"Создание реестра — это первая задача, которую нужно решить. Ещё несколько лет назад такое поручение давал президент, но оно пока не выполнено", уточнила она.

Также отмечается необходимость разработать страховые гарантии, что пользователи услуг ЖКХ получат качественную услугу, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. А коммунальные тарифы необходимо привести к общему знаменателю. Сегодня они могут отличаться даже в соседних регионах, пояснила Яровая.

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Фото © Агентство "Москва"

Татьяна Миссуми
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