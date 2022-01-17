МИД: Россия разочарована нынешним состоянием отношений с Германией
В ведомстве отметили, что это связано с принимаемыми в Берлине мерами по сдерживанию Москвы.
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Российско-германские отношения переживают непростой этап и находятся не в лучшем состоянии, однако Москва настроена на выстраивание сотрудничества и конструктивного диалога с Правительством ФРГ, говорится в сообщении МИД России. Там подчеркнули, что ФРГ рассматривается РФ в качестве влиятельного игрока на международной арене и значимого для неё соседа, отношения с которым всегда носили особенный характер.
"Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", — говорится в сообщении.
Эта политика выражается в участии ФРГ в военных учениях НАТО в различных регионах на востоке Европы, предоставлении своей территории в качестве основной зоны размещения и логистического обеспечения американских войск на континенте, а также введении санкций ЕС с согласия Берлина. Тем не менее российская сторона учитывает особое значение сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте, поэтому не отказывается выстраивать взаимоотношения с Германией на принципах уважения и обоюдной выгоды.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал переговоры РФ с США и НАТО "попыткой идти по конструктивному пути". Также глава немецкого правительства добавил, что в ближайшее время представители Германии, России, Франции и Украины проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате".
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