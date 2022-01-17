МИД: Россия разочарована нынешним состоянием отношений с Германией

Российско-германские отношения переживают непростой этап и находятся не в лучшем состоянии, однако Москва настроена на выстраивание сотрудничества и конструктивного диалога с Правительством ФРГ, говорится в сообщении МИД России. Там подчеркнули, что ФРГ рассматривается РФ в качестве влиятельного игрока на международной арене и значимого для неё соседа, отношения с которым всегда носили особенный характер.

"Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", — говорится в сообщении.

Эта политика выражается в участии ФРГ в военных учениях НАТО в различных регионах на востоке Европы, предоставлении своей территории в качестве основной зоны размещения и логистического обеспечения американских войск на континенте, а также введении санкций ЕС с согласия Берлина. Тем не менее российская сторона учитывает особое значение сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте, поэтому не отказывается выстраивать взаимоотношения с Германией на принципах уважения и обоюдной выгоды.