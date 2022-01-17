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Российский вратарь Лунёв получил травму на тренировке "Байера"

В немецкий клуб он перешёл летом, а за полгода провёл лишь один матч в составе команды.

17 января, 12:50

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский голкипер Андрей Лунёв получил травму во время тренировки "Байера" из Леверкузена и теперь пропустит до 10 недель. Об этом в телеграм-канале сообщил агент игрока Антон Смирнов.

Повреждение Лунёв получил во время занятия 16 января в игровом эпизоде. У вратаря было диагностировано повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Лунёву потребуется операция, а на поле он не выйдет ближайшие 6–10 недель.

Голкипер Лунёв дебютирует за "Байер" в матче Лиги Европы

Голкипер Лунёв дебютирует за "Байер" в матче Лиги Европы

Напомним, Андрей Лунёв стал игроком "Байера" летом 2021 года. За это время в составе немецкого клуба он лишь один раз выходил на поле в официальных матчах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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