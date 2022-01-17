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Путин поручил ликвидировать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года

Главы регионов должны будут лично контролировать ход работы, а также создание необходимой документации.

17 января, 12:57

Фото © Pixabay

В городах России до конца 2023 года должно быть закрыто не менее 111 несанкционированных свалок. Такое поручение кабмину дал президент страны Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект "Чистая страна". Обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что главы регионов должны будут лично контролировать ход работы по ликвидации таких объектов, а также создание необходимой документации.

"Хорошо, я услышал": Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок

"Хорошо, я услышал": Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок

Ранее на форуме "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию накопленного ущерба. За один сезон федерального проекта "Чистая Арктика" свыше двух тысяч волонтёров собрали более полутора тысяч тонн отходов в Арктике.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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