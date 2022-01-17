Путин поручил ликвидировать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года

В городах России до конца 2023 года должно быть закрыто не менее 111 несанкционированных свалок. Такое поручение кабмину дал президент страны Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект "Чистая страна". Обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что главы регионов должны будут лично контролировать ход работы по ликвидации таких объектов, а также создание необходимой документации.