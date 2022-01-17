В Крыму выявлен первый случай заражения "омикроном"
На фоне распространения ковида власти республики ужесточили санитарные меры.
© Pixabay
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
По словам главы республики, в регионе ужесточили антиковидные меры. В частности, власти запретили проведение всех массовых мероприятий, а также совещаний в маленьких закрытых помещениях. Кроме того, с сегодняшнего дня в Крыму возвращается система QR-кодов для посещения общественных мест.
Как писал Лайф, новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по России. "Омикрон" выявлен уже более чем в десяти регионах страны. Среди последних — Челябинская область, Хакасия и Республика Тыва.
Комментариев: 0