В Крыму выявлен первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

По словам главы республики, в регионе ужесточили антиковидные меры. В частности, власти запретили проведение всех массовых мероприятий, а также совещаний в маленьких закрытых помещениях. Кроме того, с сегодняшнего дня в Крыму возвращается система QR-кодов для посещения общественных мест.