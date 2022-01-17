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В Крыму выявлен первый случай заражения "омикроном"

На фоне распространения ковида власти республики ужесточили санитарные меры.

17 января, 13:02
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

По словам главы республики, в регионе ужесточили антиковидные меры. В частности, власти запретили проведение всех массовых мероприятий, а также совещаний в маленьких закрытых помещениях. Кроме того, с сегодняшнего дня в Крыму возвращается система QR-кодов для посещения общественных мест.

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Как писал Лайф, новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по России. "Омикрон" выявлен уже более чем в десяти регионах страны. Среди последних — Челябинская область, Хакасия и Республика Тыва.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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