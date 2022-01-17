В России спрогнозировали всплеск заболеваний щитовидной железы из-за ковида

Перенесённый человеком ковид может вызвать заболевание щитовидной железы — тиреоидит. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в разговоре с "Тульской службой новостей", предупредив об опасности всплеска таких болезней в стране.

"Иммунитет может начать работать против какого-то органа, в нашем случае это щитовидная железа. На фоне или сразу после перенесённой коронавирусной инфекции может дебютировать аутоиммунный тиреоидит. Симптоматика разная. В зависимости от фазы тиреоидита", — объяснила она.

Врач уточнила, что слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность могут оказаться симптомами болезней щитовидной железы. Это повод обратиться за помощью к специалисту.