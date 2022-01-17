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В России спрогнозировали всплеск заболеваний щитовидной железы из-за ковида

Слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность могут быть симптомами таких недугов.

17 января, 13:10

© Pixabay

Перенесённый человеком ковид может вызвать заболевание щитовидной железы — тиреоидит. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в разговоре с "Тульской службой новостей", предупредив об опасности всплеска таких болезней в стране.

"Иммунитет может начать работать против какого-то органа, в нашем случае это щитовидная железа. На фоне или сразу после перенесённой коронавирусной инфекции может дебютировать аутоиммунный тиреоидит. Симптоматика разная. В зависимости от фазы тиреоидита", объяснила она.

Врач уточнила, что слабость, постоянная сонливость, сухость кожи, выпадение волос, плаксивость или раздражительность могут оказаться симптомами болезней щитовидной железы. Это повод обратиться за помощью к специалисту.

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Ранее Лайф рассказал, что во время болезни пациенты с коронавирусной инфекцией могут быстро набирать вес. Приходить в норму следует постепенно.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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