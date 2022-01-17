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Путин поручил губернаторам лично контролировать модернизацию здравоохранения

Он также потребовал следить за доступностью медпомощи для граждан и за её качеством.

17 января, 13:05
<p>© ТАСС / Никольский Алексей</p>

© ТАСС / Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин поручил главам субъектов страны до 2023 года включительно контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом говорится в перечне распоряжений российского лидера по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения", — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин потребовал от руководителей регионов контролировать доступность медпомощи для россиян, а также следить за её качеством.

Кроме того, как сообщал Лайф, президент России поручил правительству до конца 2023 года ликвидировать не менее 111 незаконных свалок по всей стране.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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