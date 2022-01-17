Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эти меры предусмотрены нацпроектом "Демография", однако не все граждане в 2021 году смогли воспользоваться положенной им помощью.
Пенсионер в городском клубе нового формата для людей старшего поколения "Мой социальный центр". Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Владимир Новиков
Президент Владимир Путин поручил Министерству труда разобраться, почему в 2021 году не были достигнуты целевые показатели по охвату инвалидов и пожилых граждан соцуслугами. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило в декабре.
"Проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания, а также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации", — указано в документе.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ. Согласно финансово-экономическому обоснованию инициативы, дополнительные расходы федерального бюджета составят порядка 575 миллионов рублей.
Лайф также рассказывал, за что пенсионеры не должны платить в 2022 году. Большинство граждан просто не знают о всех положенных им льготах и продолжают платить там, где этого можно не делать.
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