Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами

Президент Владимир Путин поручил Министерству труда разобраться, почему в 2021 году не были достигнуты целевые показатели по охвату инвалидов и пожилых граждан соцуслугами. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило в декабре.

"Проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания, а также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации", — указано в документе.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ. Согласно финансово-экономическому обоснованию инициативы, дополнительные расходы федерального бюджета составят порядка 575 миллионов рублей.