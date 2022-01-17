Дочь Назарбаева ушла в отпуск без содержания до конца января

Дочь первого президента Казахстана и депутат нижней палаты парламента республики Дарига Назарбаева до конца месяца будет находиться в неоплачиваемом отпуске. Об этом пишет Zakon.kz.

"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесённой коронавирусной инфекции", — рассказала её пресс-секретарь.