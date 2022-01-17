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Дочь Назарбаева ушла в отпуск без содержания до конца января

Ранее сообщалось, что парламентарий находится на больничном из-за коронавируса.

17 января, 13:22
<p>Дарига Назарбаева. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dariga_Nazarbayeva_2019-10-17.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Дарига Назарбаева. Фото © Wikipedia

Дочь первого президента Казахстана и депутат нижней палаты парламента республики Дарига Назарбаева до конца месяца будет находиться в неоплачиваемом отпуске. Об этом пишет Zakon.kz.

"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесённой коронавирусной инфекции", — рассказала её пресс-секретарь.

О том, что у Дариги Назарбаевой обнаружен коронавирус, стало известно 12 января. Политик пропустила заседание парламента, после чего её помощница сообщила, что та взяла больничный в связи с болезнью.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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