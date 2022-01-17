Дочь Назарбаева ушла в отпуск без содержания до конца января
Ранее сообщалось, что парламентарий находится на больничном из-за коронавируса.
Дарига Назарбаева. Фото © Wikipedia
Дочь первого президента Казахстана и депутат нижней палаты парламента республики Дарига Назарбаева до конца месяца будет находиться в неоплачиваемом отпуске. Об этом пишет Zakon.kz.
"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесённой коронавирусной инфекции", — рассказала её пресс-секретарь.
О том, что у Дариги Назарбаевой обнаружен коронавирус, стало известно 12 января. Политик пропустила заседание парламента, после чего её помощница сообщила, что та взяла больничный в связи с болезнью.
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