Дочь экс-президента Казахстана Назарбаева пропустила заседание парламента
Как сообщила её помощница, политик заразилась коронавирусом, болезнь протекает в средней форме тяжести.
Дарига Назарбаева. Фото © Wikipedia
Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не пришла на заседание парламента страны, которое состоялось утром 12 января. Оказалось, что политик заболела коронавирусом и взяла больничный.
"Течение ковида: среднее", — сообщила телеграм-каналу Orda.kz помощница Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова.
Ранее на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, во всей стране был введён режим ЧС, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова, а также утвердил новый состав Правительства Казахстана.
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