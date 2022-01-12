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Дочь экс-президента Казахстана Назарбаева пропустила заседание парламента

Как сообщила её помощница, политик заразилась коронавирусом, болезнь протекает в средней форме тяжести.

12 января, 06:17
<p>Дарига Назарбаева. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dariga_Nazarbayeva_2019-10-17.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Дарига Назарбаева. Фото © Wikipedia

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не пришла на заседание парламента страны, которое состоялось утром 12 января. Оказалось, что политик заболела коронавирусом и взяла больничный.

"Течение ковида: среднее", — сообщила телеграм-каналу Orda.kz помощница Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова.

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Ранее на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, во всей стране был введён режим ЧС, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова, а также утвердил новый состав Правительства Казахстана.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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