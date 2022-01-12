Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Через десять лет нескольким миллионам американцев может потребоваться эвакуация в Сибирь в связи с межнациональными конфликтами в США. Такой прогноз сделал депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

По словам парламентария, ситуация, которая сегодня складывается в Соединённых Штатах, напоминает историю Советского Союза, когда "русские подкармливали национальные окраины", что, по мнению Жириновского, и стало причиной распада СССР.

"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто "отменяют" в США", — написал политик в своём телеграм-канале.

Пока белые американцы составляют большую часть населения США, но уже через десять лет ситуация может кардинально измениться, уверен Жириновский.

"Начнётся их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может, даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов", — допустил парламентарий.

По его мнению, ситуация сложится таким образом, что начнётся массовый отток белого населения из страны, на фоне чего снизится уровень развития технологий, ухудшится экономика и, как следствие, уровень жизни в целом.