Сервисы "Ситимобил" и "Ситидрайв" провели совместное исследование среди совершеннолетних россиян и выяснили, многие ли из них любят шумные вечеринки. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что вечеринки любит 80% граждан РФ. Почти 36% опрошенных ходят на тусовки еженедельно, 28% подобные мероприятия посещают раз в месяц, а ещё 19% бывают на вечеринках более двух раз в неделю.

"При этом 52% россиян рассказали, что грядущий рабочий день им не помеха: они ходят на вечеринки, даже если на следующий день им нужно вставать на работу. Также четверть респондентов подчеркнула, что предпочитает посещать вечеринки по выходным, но иногда делает исключения для наиболее интересных мероприятий в будни, 23% опрошенных сообщили, что настолько сильно любят тусовки, что ходят на них как в будни, так и в выходные, вне зависимости от рабочего графика", — говорится в исследовании.

Также почти половина россиян считает, что праздник или вечеринки можно устраивать и без повода — достаточно лишь соответствующего настроения. Треть опрошенных назвала своим любимым досугом встречи с друзьями и близкими в нешумных барах и ресторанах. Ещё 33% респондентов подчеркнули, что предпочитают ходить на домашние вечеринки и посиделки или же устраивать их самостоятельно. А 22% любят шумные вечеринки в клубах. Предпочтение музеям и выставкам отдаёт только 10% россиян.