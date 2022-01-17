Токаев уволил с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова
Ранее от руководящих позиций национальных компаний были отстранены два зятя экс-лидера республики.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на комплексе "Байконур". Он был назначен на этот пост в апреле 2020 года.
"Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобождён от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
А ранее Токаев освободил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ. Ранее с руководящих должностей национальных компаний было уволено два зятя экс-лидера республики.
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