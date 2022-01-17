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Токаев уволил с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова

Ранее от руководящих позиций национальных компаний были отстранены два зятя экс-лидера республики.

17 января, 13:26
<p>Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO</p>

Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на комплексе "Байконур". Он был назначен на этот пост в апреле 2020 года.

"Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобождён от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

А ранее Токаев освободил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ. Ранее с руководящих должностей национальных компаний было уволено два зятя экс-лидера республики.

30 лет и 3 года у власти: Назарбаев от секретаря обкома до президента и Елбасы

30 лет и 3 года у власти: Назарбаев от секретаря обкома до президента и Елбасы

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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