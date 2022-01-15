Соседка подозреваемого в убийстве младенца в Кисловодске рассказала, что в доме его считали адекватным © Telegram/SHOT

Соседи Вячеслава Сербина, подозреваемого в убийстве полуторагодовалого малыша в Кисловодске, никогда не замечали ничего странного ни за мужчиной, ни за его сожительницей — няней мальчика. Об этом рассказала телеграм-каналу SHOT одна из местных жительниц.

Она уточнила, что мужчина со всеми был обходительным, тихим, всегда здоровался. А его сожительница Елена-Алина скрывала не только своё имя, но и тот факт, что малыш ей чужой. Няня утверждала, что мальчик — её племянник.

Также соседка призналась, что роковым утром услышала истерический крик ребёнка. Будучи уверенной, что за младенцем присматривает няня, женщина подумала, что "племянник" Елены-Алины так кричит, потому что хочет к маме.

"Про такое (убийство. — Прим. Лайфа) мы не подумали. Ну как мы вообще могли подумать, что такое может в наше время быть вообще?" — возмутилась женщина. Она добавила, что её муж стал свидетелем того, как неадекватный сосед "ходил как чумной", читал стихи и говорил, что обращается к Богу.