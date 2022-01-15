Ребёнок истошно кричал: Соседка раскрыла подробности расправы над полуторагодовалым малышом в Кисловодске
По признанию женщины, подозреваемый в совершении кровавого убийства со всеми был обходительным, тихим, всегда здоровался. Ничего странного ни за ним, ни за няней мальчика замечено не было.
Соседка © Telegram/SHOT
Соседка подозреваемого в убийстве младенца в Кисловодске рассказала, что в доме его считали адекватным © Telegram/SHOT
Соседи Вячеслава Сербина, подозреваемого в убийстве полуторагодовалого малыша в Кисловодске, никогда не замечали ничего странного ни за мужчиной, ни за его сожительницей — няней мальчика. Об этом рассказала телеграм-каналу SHOT одна из местных жительниц.
Она уточнила, что мужчина со всеми был обходительным, тихим, всегда здоровался. А его сожительница Елена-Алина скрывала не только своё имя, но и тот факт, что малыш ей чужой. Няня утверждала, что мальчик — её племянник.
Также соседка призналась, что роковым утром услышала истерический крик ребёнка. Будучи уверенной, что за младенцем присматривает няня, женщина подумала, что "племянник" Елены-Алины так кричит, потому что хочет к маме.
"Про такое (убийство. — Прим. Лайфа) мы не подумали. Ну как мы вообще могли подумать, что такое может в наше время быть вообще?" — возмутилась женщина. Она добавила, что её муж стал свидетелем того, как неадекватный сосед "ходил как чумной", читал стихи и говорил, что обращается к Богу.
Напомним, что сегодня утром мама малыша доставила его к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Как предполагают следователи, неадекват нанёс мальчику ножевые ранения. Подозреваемого задержали, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментариев: 0