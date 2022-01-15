Пожилых в Ульяновской области обязали привиться от коронавируса
К сегодняшнему дню полный курс в регионе завершили 55,2% представителей этой возрастной категории.
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Пенсионеров в Ульяновской области обязали привиться от коронавируса. Об этом говорится в постановлении врио главного санитарного врача региона Лилии Федосковой, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора.
Лица в возрасте 60 лет и старше должны поставить первый компонент вакцины до 7 февраля, а второй — до 7 марта текущего года. Всего должно быть привито не менее 80% от общей численности возрастной группы.
Отмечается, что в январе фиксируется рост числа заболеваний ковидом среди пожилых, и если в декабре пенсионеры от общего числа заразившихся составляли 37%, то в первый месяц 2022-го процент увеличился до 60. Кроме того, именно среди возрастных лиц чаще развиваются тяжёлые и осложнённые формы болезни. А вот охват этой категории граждан вакцинацией остаётся недостаточным, ведь полный курс завершили 55,2% стариков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день привилось от инфекции 49,7% от общего числа пенсионеров, остающихся в зоне риска по инфекции. Всего же полный курс прошло почти 77 млн россиян.
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