Пожилых в Ульяновской области обязали привиться от коронавируса

Пенсионеров в Ульяновской области обязали привиться от коронавируса. Об этом говорится в постановлении врио главного санитарного врача региона Лилии Федосковой, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора.

Лица в возрасте 60 лет и старше должны поставить первый компонент вакцины до 7 февраля, а второй — до 7 марта текущего года. Всего должно быть привито не менее 80% от общей численности возрастной группы.

Отмечается, что в январе фиксируется рост числа заболеваний ковидом среди пожилых, и если в декабре пенсионеры от общего числа заразившихся составляли 37%, то в первый месяц 2022-го процент увеличился до 60. Кроме того, именно среди возрастных лиц чаще развиваются тяжёлые и осложнённые формы болезни. А вот охват этой категории граждан вакцинацией остаётся недостаточным, ведь полный курс завершили 55,2% стариков.