Порошенко посоветовал Зеленскому перестать принимать наркотики

Экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал нынешнего лидера страны Владимира Зеленского наркоманом, посоветовав ему перестать баловаться запрещёнными веществами. Такую неожиданную "заботу" о здоровье своего преемника политик проявил в суде, куда прибыл в качестве обвиняемого по делу о госизмене.