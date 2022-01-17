Порошенко посоветовал Зеленскому перестать принимать наркотики
Он назвал запрещённые вещества причиной неадекватных действий президента Незалежной.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал нынешнего лидера страны Владимира Зеленского наркоманом, посоветовав ему перестать баловаться запрещёнными веществами. Такую неожиданную "заботу" о здоровье своего преемника политик проявил в суде, куда прибыл в качестве обвиняемого по делу о госизмене.
"Перестаньте принимать наркотики, потому что ваши действия являются абсолютно неадекватными", — обратился Порошенко к Зеленскому на видео, которое публикует "Политика страны" в "Телеграме".
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд.
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