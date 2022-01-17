Беглов: Санкт-Петербург ждёт "вертикальный" подъём заболеваемости ковидом
Губернатор подчеркнул, что от каждого сейчас зависит, придётся ли вводить новые ограничения.
Горожане на одной из улиц Санкт-Петербурга. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге осложняется, и новый подъём заболеваемости может оказаться "вертикальным" — резким и быстрым. Об этом, как сообщает пресс-служба городской администрации, заявил губернатор Александр Беглов.
"Идёт устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждёт не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъём заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придётся вводить новые ограничения", — привела пресс-служба слова Беглова.
В пресс-службе Комитета по здравоохранению ТАСС объяснили, что это означает "быстрый и резкий подъём — как вертикаль на графике".
Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 4132 случая заражения — это максимум за всю пандемию. А в целом по России зарегистрировали 30 726 заболевших, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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