Беглов: Санкт-Петербург ждёт "вертикальный" подъём заболеваемости ковидом

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге осложняется, и новый подъём заболеваемости может оказаться "вертикальным" — резким и быстрым. Об этом, как сообщает пресс-служба городской администрации, заявил губернатор Александр Беглов.

"Идёт устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждёт не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъём заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придётся вводить новые ограничения", — привела пресс-служба слова Беглова.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению ТАСС объяснили, что это означает "быстрый и резкий подъём — как вертикаль на графике".