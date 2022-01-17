Иммунолог Жемчугов: Переболевшим коронавирусом нужно за полгода готовиться к нырянию в прорубь на Крещение

Люди, которые переболели коронавирусом, могут практиковать крещенские купания только в том случае, если их организм подготовлен к таким экспериментам. Об этом предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Неподготовленные люди рискуют потерять здоровье, если будут без подготовки нырять", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Перед тем как прыгать в прорубь, нужно на протяжении полугода принимать контрастный душ, чередуя горячую воду с холодной, рекомендует Жемчугов. Но даже подготовленным людям, которые недавно вакцинировались от коронавируса, не стоит лезть в прорубь, если с момента укола прошло менее трёх дней.

Православные верующие отмечают Крещение Господне 19 января, а накануне вечером начинаются праздничные богослужения. В этот день христиане вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион призвал быть осторожными в период крещенских купаний. Священник напомнил, что коронавирус до сих пор циркулирует в России и врачи предупреждают о вспышке "омикрона".