НАТО обнародовало новую стратегию обороны в космосе

Североатлантический альянс обнародовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой говорится о намерении распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации, включая пятую статью.

"На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса", — отмечается в документе.

Согласно обновлённой стратегии, последствия нападения в космосе "могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны". Атаки "могут быть такими же разрушительными" для современных обществ, как и результаты применения обычного вооружения, вследствие чего могут привести к задействованию пятой статьи. При этом решение о последнем будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае, отмечается в документе.

Кроме того, в стратегии отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой. Отмечается, что космос важен для скоординированного сдерживания и обороны. При этом в организации подчеркнули, что деятельность альянса в этом пространстве будет осуществляться в рамках международного права, включая Устав ООН.

Вместе с тем в НАТО выступают за международные усилия по "разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе". Как следует из документа, альянс не планирует развивать собственный космический потенциал и не стремится стать "автономным игроком в космосе". НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и ЕС, отмечается в "Политике". Также организация намерена служить форумом для военно-политических консультаций и обмена информацией о разработках в области сдерживания и обороны в космосе. Союзники также планируют более активно включать пространство в учения.

"Космос должен более последовательно и заметно фигурировать в учениях НАТО для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников. Силы НАТО должны быть готовы к действиям, когда космическая поддержка в операциях ухудшается или прерывается", — подчёркивается в "Политике".