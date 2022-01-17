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Карацев в пятичасовом матче обыграл испанца Муньяру и вышел во второй круг Australian Open

Ранее в следующую стадию турнира от нашей страны пробились Карен Хачанов и Вероника Кудерметова.

17 января, 13:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / DAN HIMBRECHTS</p>

Фото © ТАСС / EPA / DAN HIMBRECHTS

Россиянин Аслан Карацев в пяти сетах переиграл испанца Хауме Муньяру и вышел во второй круг Australian Open.

Встреча продолжалась 4 часа и 55 минут, завершившись со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу Карацева. По ходу матча россиянин допустил восемь двойных ошибок и семь раз сумел подать навылет.

Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

В следующем раунде турнира Карацев сыграет с 55-й ракеткой мира, американцем Маккензи Макдональдом, который одолел серба Николу Милоевича.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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