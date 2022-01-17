Карацев в пятичасовом матче обыграл испанца Муньяру и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Аслан Карацев в пяти сетах переиграл испанца Хауме Муньяру и вышел во второй круг Australian Open.

Встреча продолжалась 4 часа и 55 минут, завершившись со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу Карацева. По ходу матча россиянин допустил восемь двойных ошибок и семь раз сумел подать навылет.